Müzisyeni darbetti tutuklandı

Ankara'da rock müzik grubu Piiz'in davulcusu Mehmet Dudarık (38), konser verdikleri eğlence mekanın dışında yumruklu saldırıya uğradı. Konserin ardından sahneden inen müzisyen, çocukluk arkadaşı O.O ile dans etmeye başladı. Bu sırada kalabalık arasında bulunan B.K.K., Dudarık'a, ayağına bastığı gerekçesiyle tepki gösterdi.



YERDE DE VURDU

Kısa süreli gerginliğin ardından dışarıya çıkan Dudarık, eğlence mekanının önünde telefonla konuşurken B.K.K.'nın ölümcül yumruğuyla yere yığıldı. Bununla da yetinmeyen B.B.K, genç adamı yerde de defalarca yumrukladı. Ağır yaralanan Dudarık, kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı. Olayın ardından gözaltına alınan B.K.K. ise mahkemece tutuklandı. Pizz grubunun gitaristi Doğa Usta, yaptığı açıklamada, Mehmet Dudarık'ın MS hastası olduğunu, başına aldığı darbe sonucu hastalığının da tetiklendiğini söyledi. Usta, Dudarık'ın yanında eğlendiği çocukluk arkadaşı O.O.'nun da aynı kişi tarafından saldırıya uğradığını söyleyerek, "Diğer arkadaşına da yumruk atıyor. Mehmet'in arkadaşının elmacık kemiği patlamış, yüzünde kırık varmış onun da. Biz hala şoktayız" diye konuştu.

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