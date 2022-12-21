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Haberler Yaşam AK Partili Başkan Özcan Ankara yolunda kaza yaptı

AK Partili Başkan Özcan Ankara yolunda kaza yaptı

21.12.2022

AK Partili Başkan Özcan Ankara yolunda kaza yaptı

İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti saflarına katılan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, ilçeye yapılacak yatırımlar için Ankara'ya giderken yolda kaza yaptı. Özcan'ın içinde bulunduğu Nazilli Belediyesi'ne ait makam aracı, Afyonkarahisar- Ankara karayolu Emirdağ ilçesi Ümraniye kavşağında direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu kontrolden çıkarak menfeze düştü. Kazayı Özcan ve araçta bulunan 4 kişi şans eseri yara almadan atlattı.

BAŞKANI Özcan, kazanın ardından başka bir araçla Ankara yolculuğuna devam etti. Kısa bir açıklama yapan Özcan, "Allah'a şükür iyiyiz. Verilmiş sadakamız varmış. Sağ salim Ankara'ya geldik. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Nazilli için çalışmaya devam ediyoruz. Millete hizmet edecek vaktimiz varmış" dedi.

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