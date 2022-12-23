  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam Emine Erdoğan'dan "Sıfır Atık Zirvesi" paylaşımı

Emine Erdoğan'dan "Sıfır Atık Zirvesi" paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından "Uluslararası 3. Sıfır Atık Zirvesi ve Ödül Töreni"ne ilişkin paylaşımda bulundu.

AA

23.12.2022, 20:24

Emine Erdoğan’dan Sıfır Atık Zirvesi paylaşımı

Emine Erdoğan, paylaşımında, çevre dostu yaşam modelinin ilk adımı olan Sıfır Atık hareketinin 5. yılına ulaşmanın heyecanı içerisinde olduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

''Bu hareket, işbirliği ile bir iyilik zincirine dönüşerek sınırları aştı. 'Dünya renklerini yitirmesin' haykırışımız, yediden yetmişe her vicdanda karşılık buldu. Tarihe hediye ettiğimiz örnek dayanışmanın kahramanlarıyla 3. Uluslararası Sıfır Atık Zirvesi'nde buluşmaktan büyük mutluluk duydum.

'İklim ve Gençlik' temasının ilham kaynağı gençlerimizle, Sıfır Atık serüveni için yeni rotalar belirledik. Zira geleceğimiz onlara emanet.

Ülkemizden ve dünyadan programımıza katılarak, çevreci faaliyetleriyle ödül alan herkesi tebrik ediyorum. Zirvede emeği geçenlere ve Sıfır Atık mücadelemizi destekleriyle köklü bir çınara dönüştüren tüm doğa dostlarına en kalbi şükranlarımı sunuyorum."

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA