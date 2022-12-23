Esra Erol’da yine birinci!

Kantar Medya tarafından alınan verilere göre, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde Esra Erol'da, Tüm Kişiler kategorisinde %7,96 izlenme oranı ve %31,52 izlenme payı alarak birinci oldu.
CANLI YAYINDA BÜYÜK YÜZLEŞME!
Geçtiğimiz günlerde Esra Erol'da programında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Programa Çanakkale'den katılan 22 yaşındaki İrem Doğan, annesi Yeliz Doğan'ın yaklaşık 1 milyon liraya yakın parayı kripto paraya yatırdığını ve ortadan kaybolduğunu söylemişti.
"KARIM ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİ OLAN PARAYI SELÇUK KILIÇ'A VERDİ!"
Esra Erol'a katılan İrem Doğan, 'hem annemi aramak istiyorum, hem de anneme hesap sormak istiyorum' dedi. "Annem kaybolduğu gün İstanbul'a gelmiş. Ortadan kaybolmadan önce tüm tanıdıklarımızdan para istemiş. Erkek arkadaşımdan da 7 bin lira almış.
Annemin kaçışıyla ilgili ortağı olan Selçuk Kılıç'tan şüpheleniyorum. Annem evi, arabayı satıp kripto paraya yatırdı sonra da ortadan kayboldu.Diyerek annesinin bulunması için yardım istedi. Yayının ertesi gününde ise iddiaların odağındaki anne Yeliz canlı yayına geldi.
Selçuk Kılıç'la bir ilişkisi olduğunu iddialarını reddeden Yeliz'in tekerlekli sandalyede hayatını devam ettiren eşi de dün canlı yayına gelerek, 'Çocuklarımızın hakkı olan parayı neden aldın? Tek başına harcayamayacak kadar büyük bir miktarda paraydı. Yıllarımızın emeği, nereye gitti?' diyerek hesap sordu.
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