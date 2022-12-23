Esra Erol’da yine birinci!

Selçuk Kılıç'la bir ilişkisi olduğunu iddialarını reddeden Yeliz'in tekerlekli sandalyede hayatını devam ettiren eşi de dün canlı yayına gelerek, 'Çocuklarımızın hakkı olan parayı neden aldın? Tek başına harcayamayacak kadar büyük bir miktarda paraydı. Yıllarımızın emeği, nereye gitti?' diyerek hesap sordu.

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