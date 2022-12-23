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Haberler Yaşam Güzide ve Tarık'ın güç savaşında yer yerinden oynuyor!

Güzide ve Tarık'ın güç savaşında yer yerinden oynuyor!

Yapımını TIMS&B Productions, yapımcılığını Timur Savcı & Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, Atv'nin güçlü kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle dikkat çeken dizisi Aldatmak, dün akşam ekrana gelen on dördüncü bölümüyle yine çok beğenildi.

23.12.2022, 12:31 Güncelleme Tarihi: 23.12.2022, 12:32

Tarık'ın çocuklarına sırtını dönmesiyle Güzide, onun gerçek yüzüyle bir kez daha tanıştı.

Güzide ve Tarık’ın güç savaşında yer yerinden oynuyor!

Güzide, her şeyi geride bırakıp Oylum'u da affedip ailesini kanatları altına aldı.

Güzide ve Tarık’ın güç savaşında yer yerinden oynuyor!

Sezai'nin desteğiyle Ozan'ın tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Diğer yanda Güzide, Oltan'ın tehditleri karşısında ailesini korumak adına davayı Oltan'ın istediği gibi sonuçlandırdı.

Güzide ve Tarık’ın güç savaşında yer yerinden oynuyor!

Güzide'ye ders vermek isteyen Tarık, Oltan'ın lehine sonuçlandırılan dava hakkında şikayet dilekçesi verdi.

Güzide ve Tarık’ın güç savaşında yer yerinden oynuyor!

Hakkında inceleme yapılan Güzide, görevi kötüye kullandığı için görevden alındı.

Güzide ve Tarık’ın güç savaşında yer yerinden oynuyor!

Güzide'nin hakimlik görevinden alınması herkese büyük bir şok yaşattı. Tolga, Güzide'nin başına gelenlerden dolayı babasını suçlarken, Oltan'dan duydukları hiç hoşuna gitmedi.

Güzide ve Tarık’ın güç savaşında yer yerinden oynuyor!

Yeşim'le birlikte Güzide'yi arayan Tarık, Güzide'yi çileden çıkarmayı başardı. Güzide, Tarık'ın karşısına dikilerek arabasını gözleri önünde yaktı ve ondan korkmadığını söyledi.

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