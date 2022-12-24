‘Avrupa ve Amerika uyuşturucuya teslim oldu’

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Polis Müzesi'nde düzenlenen törenle 'Bağımlılıkla Mücadele İş Birliği Protokolü'nü imzaladı. Bakan Soylu, uyuşturucu konusunda Türkiye'nin arz baskısı altında olduğunu söyleyerek, "Uyuşturucu bizim düşmanımızdır, biz buna teslim olmayacağız. Biz bu mücadeleyi büyük küçük, demeden hep birlikte yürütüyoruz. Cumhuriyetin ikinci asrına geçerken Türkiye Yüzyılı'nda Avrupa ve Amerika pes ederken, biz uyuşturucu mücadelesinde yepyeni bir yolculuğu inşallah hep birlikte devam ettireceğiz" dedi. Bakan Kasapoğlu da bağımlılığın ülkece mücadele edilmesi gereken konu olduğunu söyleyerek, "Proje ve stratejiler geliştirmek önemli sorumluluk alanlarımızın birisi. Sorumluluğumuzun farkındayız" dedi.

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