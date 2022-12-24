‘Sıfır atık’ tohumdan dev bir çınara dönüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen 'Sıfır Atık' projesi kapsamında dün Haliç Kongre Merkezi'nde 3. Sıfır Atık Zirvesi ve Ödül Töreni düzenlendi. Törende konuşma yapan Emine Erdoğan, "Bu başarı öncelikle sıfır atığı bir hayat felsefesi olarak benimseyen ve gönüllü baskıları ile zenginleştiren halkımızındır" dedi.

KAHRAMANLARA TEŞEKKÜR

"Sıfır atık konusundaki tecrübelerimizi dileyen her ülkeyle paylaşmaya, sıfır atığı, küresel bir harekete dönüştürmek için ne gerekiyorsa ortaya koymaya Türkiye olarak hazırız" diye konuşan Emine Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "5 sene önce bu topraklarda umutlarla ektiğimiz tohum bugün gölgesi en uzak ülkelere kadar ulaşan büyük bir çınara dönüşüyor. Bu başarı öncelikle sıfır atığı bir hayat felsefesi olarak benimseyen ve gönüllü baskıları ile zenginleştiren halkımızındır. Yüreği doğa ile çarpan tüm çevre kahramanlarına canı gönülden teşekkür ediyorum. Gençlerimiz ve çocuklarımızın olmadığı bir mücadelenin başarıya ulaşması mümkün değildir. Bu topraklarda yaşamış atalarımızın mirası yalnızca temiz ve yaşanabilir bir doğa değildir. Aynı zamanda yaratılan her mahlukata hürmet ve saygıyla yaklaşan bir zihniyet mirastır. Bu bilinç ile bir tek ülkemizde değil, dünyada da çevre duyarlılığı konusunda örnek olacak bir potansiyel taşıdığınıza inanın."

TÜM ATIKLARINI DÖNÜŞTÜREN ÜLKE

TÖRENDE konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Türkiye'miz; hep olduğu gibi yine insanlığın adeta merhamet adasıdır, vicdan durağıdır; aynı zamanda olup biteni seyreden seyirci bir medeniyet değil, kurucu bir medeniyetin temsilcisidir. Bu hassasiyetle Türkiye; tüm bu acılara karşı sessiz kalmamış, insanlığı ve doğamızı korumak için seferber olmuş ve 5 yıl önce saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde büyük bir hareketi başlatmıştır. Küresel çözümü Sıfır Atık Hareketi'yle dünyaya ilan etmiş ve o gün bir milat olmuştur. Bugün Türkiye 2053 yılına kadar tüm atıklarını dönüştüren bir ülke olmak için var gücüyle çalışmaktadır. Ülkemizin masmavi göllerini, akarsularını, denizlerini Sıfır Atık Mavi Seferberliği ile temizliyoruz" diye konuştu.

SELAHATTİN ERTAŞ