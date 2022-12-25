Olgunlaşma enstitülerinin markası “Bohça” açıldı

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesindeki olgunlaşma enstitülerinin ortak markası "Bohça" mağazasının İstanbul Galataport'taki ikinci şubesinin açılışını gerçekleştirdi. Açılışta Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve eşi Fatma Nebahat Özer, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un eşi Eymen Muş, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın eşi Hatice Nur Yerlikaya ile Dilek Hanif, Canan Yaka, Zehra Işık ve Suzan Toplusoy gibi moda ve tasarım dünyasından ünlü isimler yer aldı. Bohça mağazasının hayırlı olmasını dileyen Emine Erdoğan, "Allah sayılarımızı arttırsın inşallah" ifadelerini kullandı.

MAĞAZADAKİ Maraş işi, Türk işi, Antep işi, blonya iğnesi, dantel angles, hesap işi, tel kırma, tel sarma, sim sarma gibi geleneksel el sanatları teknikleriyle hazırlanan çeyizlik ve ev dekorasyon ürünlerinin yapım teknikleriyle ilgili usta öğreticilerden bilgi alan Erdoğan, Mardin telkari, Trabzon kazaziye, kıl testere ve iğne oyası teknikleriyle hazırlanan takıları ve tel kırma tekniğiyle tasarlanan ürünleri de özenle inceledi. Bohça mağazasının uluslararası bir marka haline getirilmesi temennisinde bulunan Emine Erdoğan, bu konuda tasarımcılardan destek istedi. Erdoğan'a olgunlaşma enstitülerini temsilen yaka iğnesi hediye edildi.

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