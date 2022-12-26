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Haberler Yaşam Ben Bu Cihana Sığmazam'da neler oluyor?

Ben Bu Cihana Sığmazam'da neler oluyor?

Başrollerini Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban, Pelin Akil'in paylaştığı, salı akşamlarının galibi olan, proje tasarımını ve genel hikayesini ünlü oyuncu Oktay Kaynarca ile Onur Tan'ın oluşturduğu Ben Bu Cihana Sığmazam'ın merakla beklenen yeni bölümünde neler olacak? İşte Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 15.bölümüne ilişkin detaylar sizlerle...

26.12.2022, 11:58 Güncelleme Tarihi: 26.12.2022, 12:17

Ben Bu Cihana Sığmazam 27 Aralık Salı akşamı saat 20.00'de izleyicisiyle buluşacak.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM'IN 15.BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

Ben Bu Cihana Sığmazam’da neler oluyor?

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Tatavlalı'nın, Mişon'u kullanarak yaptığı bombalı saldırı yüzünden Cezayir ve yakınları büyük tehlike altındadır. Cezayir sevdiklerini saldırıdan korumaya çalışırken o anda hiç beklemediği biri ona yardıma gelir.

Ben Bu Cihana Sığmazam’da neler oluyor?

Saldırının sonucunda Tatavlalı, Cezayir'e şaşırtıcı bir teklif yapar. Cezayir, Tatavlalı'dan intikam almaya çalışırken Tatavlalı da Cezayir'in hayatına sızmaya çalışır ve savunmasız bir anında Cezayir'i sevdikleriyle zorlu bir sınava tabi tutar.

Ben Bu Cihana Sığmazam’da neler oluyor?

Bombalı saldırı sırasında Firuze ve Cezayir arasındaki gerilim yerini şefkate bırakır. Leyla, Cezayir ve Firuze arasındaki bu anı görmek zorunda kalır ve içine ateş düşer.

Ben Bu Cihana Sığmazam’da neler oluyor?

Gülendam'ın Firuze'yle ilgili ettiği şaibeli söylemler Leyla'yı Firuze hakkında bilgi edinmek için harekete geçirir.

Ben Bu Cihana Sığmazam’da neler oluyor?

Gülendam yemeğe davet ettiği sürpriz misafiriyle herkesi şaşırtır. Cezayir bu sürpriz misafirle karşılaşınca ortam gerilir.

Ben Bu Cihana Sığmazam’da neler oluyor?

Firuze mesleğine geri dönmenin sevincini yaşarken geçmişi onu rahat bırakmaz; bir anda ölümcül bir tehlikeyle karşı karşıya kalır.

Ben Bu Cihana Sığmazam’da neler oluyor?

Cezayir içine düştüğü zor durumdan kurtulabilecek mi? Gülendam'ın sürpriz misafiri Cezayir'i ve ailesini nasıl etkileyecek? Firuze karşı karşıya kaldığı büyük tehlike karşısında nasıl hareket edecek?

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