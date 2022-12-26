Ben Bu Cihana Sığmazam’da neler oluyor?

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Tatavlalı'nın, Mişon'u kullanarak yaptığı bombalı saldırı yüzünden Cezayir ve yakınları büyük tehlike altındadır. Cezayir sevdiklerini saldırıdan korumaya çalışırken o anda hiç beklemediği biri ona yardıma gelir.