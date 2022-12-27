Emine Erdoğan’dan kız çocuklarının eğitimine destek

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Çağa yön veren kızlarımızın daima destekçisi olacağım" dedi. Eğitimde fırsat eşitliği ile kız çocuklarının ortaöğretim okullaşma oranının % 95'e ulaştığını belirten Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, "Eğitimde fırsat eşitliği diyerek dünden bugüne mücadele ediyoruz. 'Haydi Kızlar Okula' çağrımızla birlikte nice seferberliğimizin zaferi, bugün kız çocuklarımızın ortaöğretim okullaşma oranının yüzde 95'e ulaşması oldu. Çağa yön veren kızlarımızın daima destekçisi olacağım" ifadelerini kullandı.