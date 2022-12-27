Türk mutfağı geleneksel yemeklerde 7. sırada

HIRVATİSTAN merkezli Taste Atlas (Lezzet Atlası) sitesi, Dünyanın En İyi Geleneksel Yemekleri listesini yayınlandı. Son zamanlarda tartışmalı seçimleri ile gündemde olan site; Türk mutfağına bu sene 7. sırada yer verdi. Cağ kebabı ise En İyi Geleneksel Yemek listesinde ilk 10'a girmeyi başardı. Türk mutfağı bu seçkide toplam 220 lezzetiyle öne çıkarıldı.

Yine ilk 50'ye giren lezzetler arasında Türkiye'den 14. sırada şiş kebap 22. sırada mantı, 39. sırada iskender ve 48. sırada döner yer aldı. Küçükbaş hayvan etiyle yapılan ve özel baharatlarla hazırlanarak odun ateşinde pişirilen cağ kebabı konusunda Erzurumlular ve Artvinliler arasında rekabet yaşanıyor. Taste Atlas sitesi, geleneksel yemekler hakkından 10 binden fazla ürün ve 9 binden fazla restoran bilgilerine yer veren seyahat rehberi olma amacıyla yayın yapıyor.