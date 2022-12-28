Depremin 33 bin kurbanı 83 yıl sonra da unutulmadı

ERZİNCAN'DA 27 Aralık 1939'da meydana gelen yaklaşık 33 bin kişinin hayatını kaybettiği, binlerce kişinin de yaralandığı 7,9 büyüklüğündeki deprem unutulmadı. Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Deprem Şehitliği Anıtı önünde, binlerce kişinin ölümü ve yaralanmasıyla sonuçlanan 83 yıl önceki depremin Erzincan'a komşu illerde de hasar oluşturduğunu anımsattı. Depremde yaşamını yitiren yaklaşık 33 bin kişinin hiçbir zaman unutulmadığını anlatan Aksun, kentin daha sonra 1992'de büyük bir deprem daha yaşadığını belirtti

'AĞLAYA AĞLAYA ÖLDÜK'

DEPREM sırasında 12 yaşında olan 95 yaşındaki Sıdıka Aksu, "Bir kardeşim ve diğer kardeşimin iki çocuğu depremde öldü. Ölü ve yaralıları atlarla Karasu Nehri'nden geçirerek buraya getirdiler. Kardeşimin ölen kızının saçları sudan geçerken buz tutmuş vaziyette geldi. Biz de ağlaya ağlaya öldük" dedi.