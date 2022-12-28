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Haberler Yaşam Kedi ve köpeklere mikroçip yerine beyanname

Kedi ve köpeklere mikroçip yerine beyanname

28.12.2022

Kedi ve köpeklere mikroçip yerine beyanname
EVCİL kedi, köpek ve gelincikler için dijital kimliklendirmede yaşanan yoğunluk nedeniyle "beyanname" kolaylığı getirildi. Evcil hayvan sahipleri, 31 Aralık'a kadar yetkili kurumlara beyanname verdikleri takdirde 2023'te cezai işlemden muaf tutularak hayvanlarına mikroçip taktırabilecek. Beyannameler, Tarım ve Orman Bakanlığı il ve ilçe müdürlükleri ile serbest veteriner hekimlere 31 Aralık'a kadar verilebilecek. Serbest veteriner hekimler tarafından alınan beyannameler, il/ilçe müdürlüklerine 31 Aralık'a kadar teslim edilecek. Beyanname alındıktan sonra mikroçip takılması ve kayıt için süre kısıtlaması bulunmuyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ise evcil hayvanların çip takılarak kimliklendirilmesinde süre uzatımıyla ilgili, "Rakamların genel gidişatına da bakarak değerlendireceğiz; olabilir" diyerek süreyi uzatma sinyali verdi.
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