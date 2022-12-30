Emine Erdoğan’dan hasta çocuklara moral

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Etlik Şehir Hastanesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Servisi'nde kanser tedavisi gören çocukları odalarında ziyaret etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın eşlik ettiği ziyarette Emine Erdoğan, çocukların sağlık durumu ve tedavi süreci hakkında Çocuk Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ferit Kulalı'dan bilgi aldı. Çocuklarla tek tek ilgilenen, sohbet eden ve onlara çeşitli oyuncaklar hediye eden Emine Erdoğan, TRT Çocuk'un çizgi karakterleri Rafadan Tayfa'daki Hayri, Elif'in Düşlerindeki Elif ve Emiray'ın maskotlarıyla çocukları tanıştırdı. Lösemi tedavisi gören 1,5 yaşındaki down sendromlu Hatice Defne Çiftçi ile de yakından ilgilenen Emine Erdoğan, eğitim durumuyla ilgili konuştuğu 17 yaşındaki Zehra Dinç'e saat hediye etti. Çocukların da kendi çizdikleri resimleri Erdoğan'a hediye etti.

DİĞER