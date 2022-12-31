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Haberler Yaşam Sadece oje çıkartmakla kalmıyor! Baş belası olan kiri pası söküp atıyor

Sadece oje çıkartmakla kalmıyor! Baş belası olan kiri pası söküp atıyor

Ojeleri çıkartmak için kullanılan asidik özlü aseton maddesinin başka kullanım alanlarının olduğunu biliyor muydunuz? Hayatınızdaki kiri pası atabilecek kuvvette olan aseton, bakın hayatınızı nasıl kolaylaştırıyor...

31.12.2022, 14:34 Güncelleme Tarihi: 31.12.2022, 14:35

Aseton madde çıkartmak için hazırlanan özel bir kimyasal maddedir. Deriye çok zarar vermez. Ancak diğer hasarlı alanlardaki lekeleri hızla çıkartır.

Sadece oje çıkartmakla kalmıyor! Baş belası olan kiri pası söküp atıyor

Çoğu kişi sadece tırnak temizlemede kullandıkları asetonun aslında ev temizliğinde hayatı kolaylaştıran bir sürü faydası olduğunu bilmiyor.

Sadece oje çıkartmakla kalmıyor! Baş belası olan kiri pası söküp atıyor

Aseton temizlikte bir numaralı faydalı kimyasaldır. Bakteri ve virüsleri öldüren asetonun kullanım alanlarını duyunca çok şaşıracaksınız.

Sadece oje çıkartmakla kalmıyor! Baş belası olan kiri pası söküp atıyor

ASETONUN TEMİZLİKTEKİ DİĞER KULLANIM YERLERİ

SAÇ BOYASI

Evde yapılan saç boyası mutlaka ya kulak ya ense ya da alın kısmına bulaşır. Estetik açıdan kötü bir hal alan bu durumu ortadan kaldırmak aslında oldukça basittir. Bir ped pamuğa aseton dökün ve boyanın olduğu bölgeye nazikçe sürün. Ardından durulayın.

Sadece oje çıkartmakla kalmıyor! Baş belası olan kiri pası söküp atıyor

KLAVYE VE FARE

Masa başı çalışanlarının en büyük derdi klavye temizliğidir. Klavye temizliği oldukça önemlidir. Çünkü en çok klavye ve fareye dokunuruz. Her fırsatta ellerimizi silemeyiz. Birden fazla düğmesi olduğundan toz birikmesi oldukça hızlı olduğundan klavye ve fareyi sık sık temizlemekte fayda var. Aseton bu durum için oldukça önemlidir. Bir sprey kutusuna aseton dökün laptop klavyesi dahil tüm klavyelere ve farelere sıkın ve silin.

Sadece oje çıkartmakla kalmıyor! Baş belası olan kiri pası söküp atıyor

PARKE VE TAHTALARI PARLATMA

Aseton yüksek oranda çözelti olduğundan parke ve tahtaları hızla parlatır. Daha canlı ve yepyeni görünüm sağlar. Silme suyuna koyacağınız aseton sayesinde de uzun süre toz tutmaz.

Sadece oje çıkartmakla kalmıyor! Baş belası olan kiri pası söküp atıyor

LEKE ÇIKARMA

Elbise, kazak, koltuk ya da halılarda oluşan pas ya da lekeleri anından çıkarmak için aseton kullanabilirsiniz. Lekenin üzerine direk olarak aseton dökün. İyice çitileyip suya tutun.

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