Sadece oje çıkartmakla kalmıyor! Baş belası olan kiri pası söküp atıyor

Aseton madde çıkartmak için hazırlanan özel bir kimyasal maddedir. Deriye çok zarar vermez. Ancak diğer hasarlı alanlardaki lekeleri hızla çıkartır.
Aseton madde çıkartmak için hazırlanan özel bir kimyasal maddedir. Deriye çok zarar vermez. Ancak diğer hasarlı alanlardaki lekeleri hızla çıkartır.
Çoğu kişi sadece tırnak temizlemede kullandıkları asetonun aslında ev temizliğinde hayatı kolaylaştıran bir sürü faydası olduğunu bilmiyor.
Aseton temizlikte bir numaralı faydalı kimyasaldır. Bakteri ve virüsleri öldüren asetonun kullanım alanlarını duyunca çok şaşıracaksınız.
ASETONUN TEMİZLİKTEKİ DİĞER KULLANIM YERLERİ
SAÇ BOYASI
Evde yapılan saç boyası mutlaka ya kulak ya ense ya da alın kısmına bulaşır. Estetik açıdan kötü bir hal alan bu durumu ortadan kaldırmak aslında oldukça basittir. Bir ped pamuğa aseton dökün ve boyanın olduğu bölgeye nazikçe sürün. Ardından durulayın.
KLAVYE VE FARE
Masa başı çalışanlarının en büyük derdi klavye temizliğidir. Klavye temizliği oldukça önemlidir. Çünkü en çok klavye ve fareye dokunuruz. Her fırsatta ellerimizi silemeyiz. Birden fazla düğmesi olduğundan toz birikmesi oldukça hızlı olduğundan klavye ve fareyi sık sık temizlemekte fayda var. Aseton bu durum için oldukça önemlidir. Bir sprey kutusuna aseton dökün laptop klavyesi dahil tüm klavyelere ve farelere sıkın ve silin.
PARKE VE TAHTALARI PARLATMA
Aseton yüksek oranda çözelti olduğundan parke ve tahtaları hızla parlatır. Daha canlı ve yepyeni görünüm sağlar. Silme suyuna koyacağınız aseton sayesinde de uzun süre toz tutmaz.
LEKE ÇIKARMA
Elbise, kazak, koltuk ya da halılarda oluşan pas ya da lekeleri anından çıkarmak için aseton kullanabilirsiniz. Lekenin üzerine direk olarak aseton dökün. İyice çitileyip suya tutun.