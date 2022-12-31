Sadece oje çıkartmakla kalmıyor! Baş belası olan kiri pası söküp atıyor

KLAVYE VE FARE



Masa başı çalışanlarının en büyük derdi klavye temizliğidir. Klavye temizliği oldukça önemlidir. Çünkü en çok klavye ve fareye dokunuruz. Her fırsatta ellerimizi silemeyiz. Birden fazla düğmesi olduğundan toz birikmesi oldukça hızlı olduğundan klavye ve fareyi sık sık temizlemekte fayda var. Aseton bu durum için oldukça önemlidir. Bir sprey kutusuna aseton dökün laptop klavyesi dahil tüm klavyelere ve farelere sıkın ve silin.