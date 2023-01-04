Almanya’da solunum cihazı skandalı: Ölen de öldüren de Türk çıktı

ALMANYA'DA 'sesi rahatsız ettiği için' hastanedeki oda arkadaşının solunum cihazını kapatan ve cinayete teşebbüsle yargılanan 72 yaşındaki kadının ve hayatını kaybeden diğer hastanın Türk olduğu ortaya çıktı. Almanya'nın güneybatısındaki Mannheim'da 72 yaşındaki bir kadın, cihazdan gelen sesten rahatsız oldu.

CİNAYETE TEŞEBBÜS

KADIN, 79 yaşındaki oda arkadaşının solunum cihazını kapattı. Hastane personelinin müdahalesinin ardından, oda arkadaşının solunum cihazına yeniden müdahale eden kadın, cinayetle teşebbüsle yargılanıyor. Solunum cihazına kapatılan hasta ise daha sonra hayatını kaybetti. Öte yandan, olayda yer alan iki kişinin de Türk olduğu ortaya çıktı.