Saldırı hazırlığında olduğu belirlenen DEAŞ’lı yakalandı

İSTANBUL emniyeti Terörle Mücadele Şube ile İstihbarat Şube müdürlüğüne bağlı ekipler, sosyal medya üzerinden DEAŞ terör örgütü tarafından Türkiye'ye yönelik saldırılar olacağı yönünde videolar çekerek paylaşımlar yapıldığını tespit etti. Ekipler, şüphelinin Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yapan yabancı uyruklu M.A. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan M.A.'nın evinde yapılan aramalarda ele geçirilen bilgisayar ve telefonda, kalabalık bölgelere yönelik eylem arayışında olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan M.A., işlemlerinin ardından dün sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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