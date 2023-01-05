Yüreğimiz yandı

Konya'da askeri aracın yoğun sisin etkili olduğu yolda TIR'a çarpması sonucu Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Uğur ile Piyade Er Halil Seltan şehit oldu, 2 asker de yaralandı. Konya- Adana karayolunun 15. kilometresinde seyir halinde olan askeri araç, yoğun sis nedeniyle TIR'a arkadan çarptı.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Kazada, Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Uğur ile er Halil Seltan hayatını kaybetti, sürücü olduğu öğrenilen er Mustafa Çiftçi ile er Muhammet Can Öklü yaralandı. Yaralılar, ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kamyonetteki askerlerin, Konya kent merkezine birliklerine malzeme almaya gittikleri öğrenildi.

Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Şehir Hastanesi'nde yaralı askerleri ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Vali Özkan, şöyle konuştu: "Öncelikle geçmiş olsun. Maalesef bu yoğun sisten mütevellit bugün meydana gelen kazada bir askeri aracımız da kazaya karışmış durumda. İlk belirlemelere göre iki askerimiz maalesef şehit olmuş, iki askerimiz de yaralı halde hastanemize intikal ettirilmiş. Yaralılarımızın durumu iyi. Hastane personelimize, başhekimimize çok teşekkür ediyoruz."

'BAŞIMIZ SAĞOLSUN'

Vali Özkan şöyle devam etti: "Kazaların en aza indirilmesi yönünde hep beraber bir hassasiyet göstermemiz gerektiğini ifade etmek istiyorum. Tekrar başımız sağolsun. Ailelere sabır diliyorum. Yaralılara acil şifa diliyorum."

TITIZLIKLE INCELENIYOR

KONYA Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal ve İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, kaza yerinde incelemelerde bulundu. Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Olayla ilgili olarak soruşturma başlatılmış olup, olay tüm yönleriyle titizlikle incelenmektedir." ifadesi kullanıldı.