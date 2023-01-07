Yılın medya yöneticisi bu kez Balıkesir’den

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılan Anadolu Medya Ödülleri'nde yılın medya yöneticisi, Balıkesir Merhaba Gazetesi kurucusu ve aynı zamanda Balıkesir Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı olan Semra Aman Akyürek'e verildi. Akyürek, ödül törenine medya iletişim ve grafik tasarım bölümlerinde okuyan çocukları Nursima ve Muhammed Can Akyürek ile birlikte katıldı. Büyük gurur duyduğunu belirten Akyürek, "Başarıların fark edilerek ödülle taçlandırılması yerel medya açısından önemli" dedi.

SUAT SALGIN