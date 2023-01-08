Özel hastanelerdeki kota sınırlaması kalktı

SAĞLIK Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelikle muayenehanesi bulunan hekimlere yönelik özel hastanelerle çalışma koşulları belirlendi. Söz konusu hekimler ile 60 yaş üzerinde olup muayenehane açmak isteyen hekimlerin özel hastanelerden yararlanmasına yönelik, hastanenin yüzde 15 seviyesinde dışarıdan hekim kabul edebileceği yönündeki kota düzenlemesi kaldırıldı. Hekimler, hizmet bedeli hasta tarafından karşılanmak ve SGK'dan talep edilmemek kaydıyla, muayenehanesine müracaat eden hastalarının tedavisini yıllık sözleşme yapmak suretiyle ilgili branşta ruhsatı bulunan özel hastaneler ve tıp merkezlerinde yapabilecek.

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