TAV Güvenlik, THY’ye uçak güvenlik hizmeti vermeye başladı

TAV Havalimanları'ndan yapılan açıklamaya göre, şirket iştiraki TAV Güvenlik, 2023 itibarıyla THY'nin Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan gerçekleşen Tel Aviv ve Londra uçuşlarına uçak özel güvenlik hizmeti sunuyor.

THY ile daha önce kargo, K9 birimi ve güvenlik eğitimi konularında iş birlikleri gerçekleştiren şirket, iki rotada haftada toplam 28 uçuşun güvenliğini sağlayacak. Uçak özel güvenlik operasyonu; doküman kontrolü, yolcu mülakatı, güvenlik taraması gibi hizmetleri içeriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Güvenlik Genel Müdürü Turgay Şahan, uzmanlığı havacılık güvenliği olan bir şirket olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 25 yıldır Türkiye'nin en önemli havalimanlarında hizmet veriyoruz. Son 10 yıldır sektörde artan ve değişen güvenlik ihtiyaçları neticesinde saygın hava yolu şirketleriyle anlaşmalar yaparak uçak özel güvenlik hizmeti sağlıyoruz. Bugüne kadar edindiğimiz bilgi birikimi ve tecrübeyi, uzman kadromuzla birlikte bu alanda daha da fazla kullanmak istiyoruz. Önümüzdeki dönemde hedefimiz bu alanda çalıştığımız firma ve uçuş sayısını artırarak operasyon ağımızı genişletmek."

28 HAVALİMANINDA UÇAK GÜVENLİK HİZMETLERİ VERİYOR

Verilen bilgiye göre, TAV Güvenlik, müşteri ve çalışan memnuniyetini önceliklendirerek Sabiha Gökçen Havalimanı operasyonları insan kaynağı süreçlerini de titizlikle yürüttü. Güvenlik görevlileri yolcu mülakatı, belge inceleme, güvenlik donanımları ve iletişim tekniklerini de içeren pek çok teorik ve uygulamalı eğitimlere tabi tutuldu, sektörün önde gelen eğitmenleri ile işbaşı eğitimlerine katıldı.

TAV Güvenlik Hizmetleri, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Alanya Gazipaşa, Dalaman, Sabiha Gökçen, Milas-Bodrum olmak üzere toplam 28 havalimanında uçak güvenlik hizmeti veriyor. Hizmet verilen kuruluşlar arasında THY'nin yanı sıra Air France, KLM, Air Algeria, Turkmenistan Airlines, China Southern Airlines, Saudi Arabian Airlines, Libyan Airlines, EgyptAir, Etihad Cargo, IOM-BM, K9 - ACC3 ,Indigo Airlines, Kuwait Havayolları, İsveç, Norveç ve İsviçre polis teşkilatları bulunuyor.