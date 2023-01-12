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Haberler Yaşam İlk 100’ün ilk 5’i Atv’den

İlk 100’ün ilk 5’i Atv’den

Atv, 11 Ocak’ta yayınladığı dizi ve programlarıyla, Kantar Medya tarafından yayınlanan ilk 100 yapım listesinde Tüm Kişiler kategorisinin ilk 5’ine yerleşti.

12.01.2023, 10:56 Güncelleme Tarihi: 12.01.2023, 11:02

İlk 100’ün ilk 5’i Atv’den

Ekranların reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, dün yayınlanan yeni bölümüyle Tüm kişiler kategorisinde %11,90 izlenme oranı ve %27,64 izlenme payı, AB'de %7,75 izlenme oranı ve %21,12 izlenme payı, 20+ABC1 kategorisinde ise %10,82 izlenme oranı ve %24,11 izlenme payı alarak üç kategoride de birinci oldu.

İlgiyle izlenen dizinin bölüm özeti ise Tüm Kişiler'de üçüncü oldu.

ESRA EROL'DA

Hafta içi her gün atv'de yayınlanan, birbirinden farklı hikâyeleri ekranlara taşımaya devam eden Esra Erol'da, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde Tüm Kişiler kategorisinde %7,57 izlenme oranı ve %27,90 izlenme payı alarak ikinci oldu.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan geçtiğimiz günlerde 3000. Programı geride bırakan Anlı, Tüm Kişiler'de %6,90 izlenme oranı ve %40,45 izlenme payı, alarak dördüncü oldu.

ATV ANA HABER BÜLTENİ

Atv Ana Haber Bülteni ise gündemi belirleyen haberleriyle Tüm Kişiler kategorisinde beşinci sırasında yerini aldı.

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