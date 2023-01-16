Husumetlisine kurşun sıktı, başkasını öldürdü

İstanbul Sultangazi'de silahlı saldırgan husumetlisinin oturduğu kahvehaneye girerek ateş açtı. Saldırıda olayla ilgisi olmayan 5 çocuk babası Mustafa Kandemir (62) hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.



RASTGELE ATEŞ ETMEYE BAŞLADI

SALDIRGAN olay yerinden kaçarken, Kandemir gözyaşları arasında toprağa verildi. Kandemir'in yeğeni Mehmet Zengil, "Hiç suçu yokken bir caninin gelişi güzel ateş etmesi yüzünden dayım can verdi" dedi. Olay cuma günü saat 16.00'da Sultangazi Esentepe mahallesinde kahvehanede yaşandı. Bir kişi, husumetlisinin kahvede oturduğunu duyunca mekanı basarak belindeki tabancayla ateş etti. Ancak kahvedekilerin müdahale için kalkması üzerine şüpheli bu kez hedef gözetmeden ateşe devam etti. Kurşunlardan biri Mustafa Kandemir'in boynuna isabet ederken, saldırganın husumetlisi ile yine olayla ilgisi olmayan bir kişi daha vurularak yaralandı. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Kandemir, kurtarılamadı.

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