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Haberler Yaşam Gelinmeyen randevu oranı geriledi

Gelinmeyen randevu oranı geriledi

17.1.2023

Gelinmeyen randevu oranı geriledi

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, iptal edilmediği halde gelinmeyen randevuların oranının, aralık ayının ilk 10 gününde, yüzde 19,9'a kadar gerilediğini duyurdu.

İPTAL EDİLMİYOR
Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "İptal edilmediği halde gelinmeyen randevuların oranı aralık ayının ilk 10 gününde yüzde 19,9'a kadar geriledi. 1-10 Ocak arasında bu oran yüzde 13,6'ya düştü. Hassasiyet gösterenlere teşekkür ediyorum. Azalan orana rağmen, 1-10 Ocak'ta iptal edilmeden gelinmeyen randevuların sayısı 705 bin" diye konuştu.

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