Şeker erkeklerde kellik riskini arttırıyor!

YENİ bir araştırmaya göre şekerli içecek tüketimi, genç erkeklerde kellik riskini arttırıyor. Verilere göre günde en az bir şekerli içecek tüketenlerde kellik riski daha yüksek. Çok fazla şeker tüketmek ise insülin direncine yol açarak saçlara ve kişinin genel sağlığına zarar veriyor. Yapılan çalışmalar, erkeklerde saç dökülmesinin son yıllarda arttığını gösteriyor. Nutrients dergisinde yayınlanan yeni bir araştırmaya göre, çok fazla şekeri içecek tüketimi de saç dökülmesi riskinin artmasıyla ilişkili. Pekin'deki Tsinghua Üniversitesi'nden araştırmacılar, Ocak - Nisan 2022 döneminde, 18 - 45 yaş aralığındaki 1.000 Çinli erkeğe ait verileri inceledi. Veriler, saç dökülmesi ve katılımcılar tarafından bildirilen yaşam tarzı alışkanlıklarını kapsıyordu. Araştırmacılar, her gün 1 adet (haftada toplam 1 - 3 litre arası) şekerli içecek tüketme alışkanlığı bulunan erkekler arasında, saç dökülmesinin %30 daha yaygın olduğunu gördü.

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