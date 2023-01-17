  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam Şeker erkeklerde kellik riskini arttırıyor!

Şeker erkeklerde kellik riskini arttırıyor!

17.1.2023

Şeker erkeklerde kellik riskini arttırıyor!
YENİ bir araştırmaya göre şekerli içecek tüketimi, genç erkeklerde kellik riskini arttırıyor. Verilere göre günde en az bir şekerli içecek tüketenlerde kellik riski daha yüksek. Çok fazla şeker tüketmek ise insülin direncine yol açarak saçlara ve kişinin genel sağlığına zarar veriyor. Yapılan çalışmalar, erkeklerde saç dökülmesinin son yıllarda arttığını gösteriyor. Nutrients dergisinde yayınlanan yeni bir araştırmaya göre, çok fazla şekeri içecek tüketimi de saç dökülmesi riskinin artmasıyla ilişkili. Pekin'deki Tsinghua Üniversitesi'nden araştırmacılar, Ocak - Nisan 2022 döneminde, 18 - 45 yaş aralığındaki 1.000 Çinli erkeğe ait verileri inceledi. Veriler, saç dökülmesi ve katılımcılar tarafından bildirilen yaşam tarzı alışkanlıklarını kapsıyordu. Araştırmacılar, her gün 1 adet (haftada toplam 1 - 3 litre arası) şekerli içecek tüketme alışkanlığı bulunan erkekler arasında, saç dökülmesinin %30 daha yaygın olduğunu gördü.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA