2023 bedelli askerlik yerleri belli oldu! E-devlet MSB bedelli askerlik yeri sorgulama...

Bedelli askerlik sevk tarihleri açıklandı mı? Bedelli askerlik sevk tarihleri ne zaman açıklanacak? Bedelli askerlik yerleri belli oldu mu? soruları sabah saatlerinden itibaren araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde Milli Savunma Bakanlığı, 2023 yılı ilk 6 aylık bedelli askerlik ücretini 104.084,16 TL lira olarak açıklamıştı. İşte bedelli askerlik e devlet sevk tarihleri sorgulama ekranı...

BEDELLİ ASKERLİK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Bakanlığının yayınladığı askerlik celp ve sevk duyurusuna göre bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları 18 Ocak 2023 tarihinde erişime açıldı.

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BEDELLİ ASKERLİK SONUÇLARI E-DEVLET'TE OLACAK

Başvuru ve ödeme işlemini tamamlayan yükümlüler,18 Ocak tarihinden itibarene-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden sınıflandırma sonuçlarını görüntüleyebilecek. İşte, Bedelli askerlik temel eğitimi sevk tarihleri;

Sevk Tarihleri

02 Şubat 2023

02 Mart 2023

06 Nisan 2023

04 Mayıs 2023

31 Mayıs 2023

06 Temmuz 2023

10 Ağustos 2023

07 Eylül 2023

05 Ekim 2023

09 Kasım 2023

07 Aralık 2023