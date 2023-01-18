‘Somut adımlar atmazsak yaşam alanı kalmayacak’

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde büyükelçiler ve eşleri için düzenlenen "Ortak Evimiz Dünya İçin Sıfır Atık" temalı programa katıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile uluslararası kurum ve kuruluşların temsilcilerinin yer aldığı programda konuşan Emine Erdoğan, büyükelçilerin medeniyetler arasında köprüler kurduğunu dile getirdi.

Dünyanın artan çatışmalar, göçler, salgınlar, sınırsız tüketimin neden olduğu iklim ve gıda krizi gibi çetin sınamalarla karşı karşıya olduğuna dikkat çeken Erdoğan, "İnsanlığın önündeki en büyük sınavın merhamet, karşılıksız iyilik, ötekine karşı sorumluluk gibi erdemlerin uğratıldığı erozyondan kurtarılması olduğunu görüyoruz. Yaşadığımız her kriz, insanlığı tek yürek olmaya daha çok çağırıyor" dedi.

'TÜM DÜNYAYA YAYILACAK'

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'le yaptıkları görüşme sonucunda eylül ayında imzalanan Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nın ortak umudun nişanesi olduğunu aktaran Emine Erdoğan, "Bir diğer güzel gelişmeyi daha sizlerle paylaşmak isterim. BM'deki Sıfır Atık Danışma Kurulu ile uygulama tüm dünyada yaygınlaşacak. Kimseyi geride bırakmadan tecrübemizi paylaşmaya hazırız. Somut adım atmazsak yaşam alanı kalmayacak. Her birinizi, tabiatın farklı coğrafyalarında sel, yangın, kuraklık olarak tezahür eden çığlığına kulak vermeye insanlık ailesinin birer ferdi olarak bizimle yürümeye davet ediyorum" diye konuştu.