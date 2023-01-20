  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam Güzide'nin yeni işindeki ilk sınavı

Güzide'nin yeni işindeki ilk sınavı

Perşembe akşamları izleyicisiyle buluşan, yapımını TIMS&B Productions, yapımcılığını Timur Savcı & Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Aldatmak yayınlanan 17.bölümüyle yine çok beğenildi ve izleyicisini ekran başına kilitledi.

20.01.2023, 11:48 Güncelleme Tarihi: 20.01.2023, 12:05

Atv'nin güçlü kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle dikkat çeken dizisi Aldatmak, dün akşam ekrana gelen on yedinci bölümüyle yine çok beğenildi.

Güzide’nin yeni işindeki ilk sınavı

17.BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yeşim'in mahkemede söyledikleriyle neye uğradığını şaşıran Tarık, Burcu'nun ölümüyle ilgili gerçekleri öğrendikten sonra ikinci bir şok yaşadı.

Güzide’nin yeni işindeki ilk sınavı

Ümit'in serbest kalmasıyla herkes derin bir nefes aldı. Güzide hayatını yoluna koymak için avukatlık bürosu açmaya karar verdi ancak maddi olarak yeterli birikimi olmaması önünde büyük bir engel oluşturdu. Annesine yardımcı olmak isteyen Ozan'ın kafası Oltan'dan gelen teklifle karıştı.

Güzide’nin yeni işindeki ilk sınavı

Oylum ailesine Tolga ile evlenme kararını açıkladı. Güzide, içten içe bu durumdan hoşlanmasa da ikiliyi tebrik etti. Oylum'u eğitimi ve kariyeri hakkında uyarmayı da ihmal etmedi. Tesadüfen bu habere denk gelen Behram ise bir hayli bozuldu.

Güzide’nin yeni işindeki ilk sınavı

Tarık'a karşı işbirliği içerisinde olan Oltan ve Elmas ise her geçen gün daha da yakınlaşırken Tarık'ın gizlediği mal varlığı hakkında yeni bilgiler elde etmeye başladılar.

Güzide’nin yeni işindeki ilk sınavı

Güzide'ye karşı savaş ilan eden Yeşim ve Tarık ikilisi de hız kesmeden planlarına devam etti. Güzide'yi boşanma davası konusunda ikna etmesi için Ozan ve Oylum'a para teklif eden Tarık çocuklarından aldığı yanıttan hiç memnun olmadı.

Güzide’nin yeni işindeki ilk sınavı

Diğer yandan Yeşim, Güzide'nin peşine taktığı gazeteciyle Ozan'ı Sezai'ye karşı doldurmayı başardı. Soluğu Sezai'nin yanında alan Ozan, ona annesiyle görüşmemesini söyledi.

Güzide’nin yeni işindeki ilk sınavı

Güzide'nin yeni bürosunun açılışında da olay çıkartan Yeşim ve Tarık ikilisi, tüm davetlilerin Güzide hakkında yazılmış olumsuz haberleri görmesini sağladı.

Güzide’nin yeni işindeki ilk sınavı

El ele Güzide'nin karşısına çıkarak daha ilk günden Güzide'nin huzurunun kaçırmayı başardılar.

Güzide’nin yeni işindeki ilk sınavı

Aldatmak, her Perşembe saat 20.00'de Atv'de!

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA