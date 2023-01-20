MİT bünyesinde yeni Milli İstihbarat Akademisi geliyor

AK Parti, Yüksek Öğretim Kanunu'nda değişiklik içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu. Buna göre, tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta, veteriner hekimlikte uzmanlık eğitimi yapmakta olanlar yüksek lisans, doktorasına tamamlamış araştırma görevlileri talep etmeleri durumunda 6 ay içinde bulunduğu üniversite tarafından ataması yapılacak. Sanatta yeterlilik eğitimine devam eden ya da eğitimini tamamlamış araştırma görevlilerinin de talep etmeleri durumunda atamaları yapılacak. Ayrıca, MİT bünyesinde Milli İstihbarat Akademisi'nin kurulması da 11 maddelik teklifte yer aldı.

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