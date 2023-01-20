Türkiye Müge Anlı’yı izledi

Hafta içi her gün ekrana gelen, Türkiye'nin günlerdir soluksuz izlediği Müge Anlı ile Tatlı Sert programı Tüm Kişiler kategorisinde %6,95 izlenme oranı ve %40,54 izlenme payı alarak gün birincisi oldu.





51 YAŞINDAKİ 'ÜFÜRÜKÇÜ' YAYIN SONRASINDA GÖZALTINA ALINDI

Şerife ve Arif çifti, geçtiğimiz günlerde 18 yaşını dolduran kızlarının 51 yaşındaki bir kişi tarafından kaçırıldığını iddia edip Müge Anlı'ya başvurmuştu. Anne Şerife Hanım, kızının davranışlarındaki bir anormallik olduğunu sezmiş ve Konya'da sözde şifacı olan Süleyman isimli sözde hocaya götürmüştü.

Kızının kendi kendine konuşup güldüğünü söyleyen Şerife Hanım, kızı Hilal'in "Beni ruhani varlıklar çok seviyor, sen yanımda olunca beni senden kıskanıyor" diyordu. Yaklaşık 2 haftadır haber alamadığı kızını arayan Şerife Hanım, bir gün kızımın evden çıktığını gördüm, arkasından çıktım. Baktığımda sokakta Süleyman ile buluştu.

Yanlarına gittim. 'Kızımı nereye götürüyorsun?' dedim. Süleyman üzerime yürüdü. Bağırdı, çağırdı. 'Bırak kızımın peşini dedim. Beni dinlemediler" diyerek yaşadıklarını anlattı. 51 yaşındaki Süleyman'ın yanında olan 18 yaşındaki Hilal, yaşananlar üzerine canlı yayına bağlanmıştı geçtiğimiz günlerde. Ailesinin baskısı nedeniyle eve dönmek istemediğini söyleyen Hilal, Süleyman'la mutlu olduğunu eve gelmeyeceğini söyledi.

51 YAŞINDAKİ SÖZDE HOCA 18 YAŞINDAKİ GENÇ KIZA CANLI YAYINDA EVLİLİK TEKLİFİ ETTİ

51 yaşındaki Süleyman ve 18 yaşındaki Hilal canlı yayına geldi. Süleyman'a genç kızla sosyal medyada olan fotoğrafların hesabını soran tepki gösteren Müge Anlı, "Bu nasıl bir sevgi? Nasıl dudak dudağa öpüşürken bir çocukla fotoğraf çektirip internette paylaşıyorsunuz." diyerek tepki gösterdi. Tepkilere yanıt veren Süleyman, "Benim her türlü sevgim var. Hilal'i seviyorum. Yanımda hangi sıfatla kalmak istiyorsa buyursun kalsın diyerek canlı yayında genç kıza evlilik teklifi etti. Hilal'in annesi "O daha çocuk. Utanmıyor musun? Ben bu adamdan şikâyetçiyim", Hilal ise "Ben de senden şikayetçiyim anne. Ben bekârım, o da bekâr olabilir" cevabıyla herkesi şaşırttı.

Bu sırada bir izleyici yayına telefonla bağlandı. İsmini vermek istemeyen izleyici "9-10 Temmuz'da Hilal henüz 17 yaşındayken Süleyman'la birlikte bize geldi ve dini evlilik danıştı, benden şahitlik istediler. Biz olmaz dedik. Ama Hilal burnunu dikine giden biri." diye konuştu. Daha öncede birden fazla evlilik yapan Süleyman'ın 25 yaşındaki kızı da yayına telefonla bağlanıp, "Hilal çocuk. Bizi çocukken bırakan babam Hilal'e mi sahip çıkacak?" şeklinde konuştu.

Öfkenin tavan yaptığı canlı yayına başka ihbarlar da gelmeye devam etti. Süleyman isimli sözde hocanın başka kızları da bu şekilde ağına düşürdüğü ve hatta Efsun Okulu/Hastanesi adında bir yer açıp insanları bir de o şekilde kandıracağı iddia edildi. Program, emniyet güçlerini harekete geçirdi ve Müge Anlı, yayın bitmeden izleyicilere müjdeyi verdi. Süleyman isimli şahıs programın bitiminde gözaltına alındı, Hilal ise hekim muayenesinden geçmek üzere hastaneye götürüldü.