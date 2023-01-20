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Haberler Yaşam Yarıyıl tatili bugün başlıyor

Yarıyıl tatili bugün başlıyor

20.1.2023

Yarıyıl tatili bugün başlıyor

OKUL öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 19 milyon öğrenci, bugünden itibaren birinci dönem karnelerini alarak yarıyıl tatiline girecek. Milli Eğitim Bakanlığı, geçen yıl düzenlediği yaz okulu kapsamını genişleterek, bu yıl ilk kez yarıyıl tatilinde de ücretsiz kurs açacak. Bu kapsamda, ilk kez "kış" döneminde de uygulanacak ücretsiz kurslar, öğrencilerin yarın karne almasının ardından 21 Ocak Cumartesi başlayacak ve 5 Şubat Pazar gününe kadar devam edecek. Yarıyıl tatilinde eğlenceli ve yenilikçi öğrenme yaklaşımlarını içeren ücretsiz kurslar, "bilim", "sanat", "matematik" ve "İngilizce" olmak üzere 4 alanda açılacak.

ZAMAN AYIRIN
Uzmanlar da ebeveynlere çağrıda bulunarak, "Yarıyıl tatilinde çocuğunuza verebileceğiniz en güzel hediye, onlara göstereceğiniz ilgi ve ayırdığınız zamandır" tavsiyesinde bulundu.

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