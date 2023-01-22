Kış mevsiminde bahar havası artacak

UZMANLARIN açıklamalarına göre son 10 yılın en kurak mevsimini yaşıyoruz. Türkiye'de de küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliği nedeniyle gelecek kış aylarında bahar havası daha çok görülecek. Uzmanlara göre dünyadaki en büyük sorunların başında gelen insan kaynaklı küresel ısınmaya bağlı oluşan iklim değişikliği nedeniyle, dünya daha sıcak bir dönem geçirmeye başladı. Bu yıl sıcaklığın artmasıyla dünyada birçok bölgede sıcaklık rekorları kırıldı.

HER 10 YILDA SICAKLIKLAR ARTIYOR

HAVA sıcaklıklarının her 10 yıl, bir önceki 10 seneden daha yüksek olduğu da ölçüldü. Dünyada son 8 yıl, alete dayalı sıcaklık ölçümlerinin yapıldığı yıllardan bu yana kaydedilen en sıcak 8 sene olarak kayıtlara geçti. Dünya genelinde 2022 yılı, bugüne kadar ölçülen en sıcak 5'inci sene, Avrupa'da ise en sıcak 2'nci yıl oldu. Türkiye, küresel ısınmadan etkilenen ülkelerin arasında yer alırken, 2022 yılı daha öncekilere göre daha sıcak ve kurak geçti. Uzmanlar da Türkiye'de küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliği nedeniyle ilerleyen dönemlerde kış aylarında bahar havasının daha çok görüleceğini ifade ediyor.