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Haberler Yaşam 15 yaşındaki çocuk kavga ettiği babasının katili oldu

15 yaşındaki çocuk kavga ettiği babasının katili oldu

24.1.2023

15 yaşındaki çocuk kavga ettiği babasının katili oldu

MERSİN'İN Silifke ilçesinde, karayollarında işçi olarak çalışan Musa U. ile eşi şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrı yaşamaya başladı. 15 yaşındaki çocukları S.U. da annesi ile birlikte kaldığı süre içerisinde babası Musa U. ile arası bozuldu. Daha önce babasına çeşitli saldırılarda bulunan ve uzaklaştırma kararı verilen S.U, önceki gece Musa U'nun evine gitti. Burada bir süre bekleyen S.U, babasını eve gelince pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü. Olay yerinden kaçan şüpheli S.U. ise polisin 2 saatlik süren çalışması sonrası yakalandı.

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