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Haberler Yaşam Doğalgaz patlamasında intihara teşebbüs iddiası

Doğalgaz patlamasında intihara teşebbüs iddiası

24.1.2023

Doğalgaz patlamasında intihara teşebbüs iddiası

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir binanın 3'üncü katında meydana gelen patlamada 2'si ağır 5 kişi yaralandı. İntihar etmek isteyen Mikdat Ç'nin (41) doğalgaz vanalarını açıp ateş yakmasının patlamaya neden olduğu iddia edildi. Yaşanan patlama nedeniyle mahallenin tamamında elektrik ve doğalgaz kesintisi yapıldı. Vücutlarında yanıklar oluşan Mikdat Ç. ve annesi Hanım A. (65) ağır yaralanırken, alt katta yaşayan ailenin 3 ferdi de yaralandı. İtfaiye ekipleri, patlamanın kesin sebebini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

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