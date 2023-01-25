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Diyarbakırlılar Gaffar Müdürünü unutmadı

25.1.2023

Diyarbakırlılar Gaffar Müdürünü unutmadı

Diyarbakır'da 24 Ocak 2001'de şehit edilen İl Emniyet Müdürü Gaffar Okkan ile polis memurları Mehmet Kamalı, Sabri Kün, Mehmet Sepetçi, Atilla Durmuş ve Selahattin Baysoy için saldırının gerçekleştirildiği merkez Yenişehir ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda tören düzenlendi. Törene katılan gaziler, polis memurları ve vatandaşlar, Şehitlik Anıtı'na karanfil bıraktı. Bazı binaların balkonlarına ve camlarına Okkan'ın fotoğrafı asıldı. Burada bir konuşma yapan İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, "Emniyet müdürümüz ve meslektaşlarımızı şehit edenler bu kadim topraklar üzerine kin ve nefret tohumlarını serpmek istemişlerdir. Ancak bu emellerine hiçbir zaman ulaşamayacaklardır" dedi. Törende şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Şehit Gaffar Okkan, Sakarya'nın Hendek ilçesindeki mezarı başında da dualarla anıldı.

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