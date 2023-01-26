Günler değişiyor birinci değişmiyor!

Ekranların reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranlarındaki 114. Bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. #TürkBoyunEğmez etiketiyle sosyal medyada Türkiye gündeminde yer alan 'Kuruluş Osman', reytinglerde de açık ara en çok izlenen yapım oldu. Gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde Tüm Kişiler kategorisinde %11,29 izlenme oranı ve %26,40 izlenme payı, AB Sosyal Statü'de %7,83 izlenme oranı ve %21,39 izlenme payı ve 20+ABC1'de %10,06 izlenme oranı ve %23,52 izlenme payı alarak tüm kategorilerde birinci sıraya yerleşirken, dizinin bölüm özeti ise yine tüm kategorilerde üçüncü sıraya yerleşti.

ESRA EROL'DA

Hafta içi her gün atv'de yayınlanan, birbirinden farklı hikâyeleri ekranlara taşımaya devam eden Esra Erol'da, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde Tüm Kişiler kategorisinde %6,99 izlenme oranı ve %26,66 izlenme payı alarak ikinci sıraya yerleşti.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan, sabah kuşağında reyting rekorları kıran ve milyonları ekrana kilitleyen yapım Müge Anlı ile Tatlı Sert, Tüm Kişiler'de %6,01 izlenme oranı ve %34,57 izlenme payı alarak dördüncü sıraya yerleşti.