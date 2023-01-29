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Haberler Yaşam Aydın'da firari şahıslar yakalandı

Aydın'da firari şahıslar yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri suçluları yakalamaya yönelik yürüttüğü çalışmalarda hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahısları yakaladı.

İHA

29.01.2023, 09:57

Aydın’da firari şahıslar yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre farklı tarihlerde; Söke ilçesi Ağaçlı Mahallesi'nde 'göçmen kaçakçılığı' suçundan aranan ve hakkında toplam 3 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K., Didim ilçesi Akyeniköy Mahallesi'nde 'göçmen kaçakçılığı' suçundan aranan ve hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.M.ve İncirliova ilçesi Erbeyli Mahallesi'nde 'dolandırıcılık' suçundan aranan ve hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.K. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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