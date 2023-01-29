Diş eti hastalıklarında erken tanı önemli

İZMİR Diş Hekimleri Odası (İZDO) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tunç İlgenli, ağız sağlığının genel sağlığın ayrılmaz bir parçası olduğunu belirterek, erken tanı ve tedavinin başarılı sonuçlar verdiğini söyledi. Toplumumuzda sıklıkla rastlanan diş eti hastalıkları konusunda bilgi veren İlgenli, "Dişlerin üzerini kaplayan ve ağızda her zaman yaşayan mikroorganizmaların ortaya çıkardığı Mikrobiyal dental plak denilen birikinti, diş eti hastalıklarına neden oluyor. Bazı kişilerde dişin kaybına kadar giden bir takım sonuçlara görülebilir. Bu noktada kişinin kendi ağız bakımına maksimum özen göstermesi gerekir" diye konuştu.

GÜNDE 2 KEZ 3 DAKİKA

DİŞ fırçalamanın küçük yaştan itibaren bir alışkanlık olarak edinilmesinin önemli olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Tunç İlgenli, "Günde iki defa dişlerin tüm yüzeyleri minimum üç dakika süre ile fırçalanmalıdır. Diş eti hastalıkları kanama haricinde pek belirti vermediği için genellikle dişler sallandığı ya da dişeti çekilmesi olduğu zaman hekime başvuruluyor. Bu da zaten hastalığın en son evresi oluyor. Koruyucu önleyici hekimlik kapsamında diş ve çevresindeki dokulardaki problemlere baştan müdahale edilirse, hastalar maddi ve manevi anlamda avantajlı oluyor" ifadesini kullandı. Dişeti kanamasının, dişeti hastalıklarının en önemli belirleyicisi olduğunu dile getiren İlgenli, şunları söyledi: "Bu dönemde tedavi edilmezse bazı kişilerde ilerleyerek diş tutan dokuların iltihabına dönüşebilir. Bu durumda ortaya çıkabilecek çoklu diş kayıpları kişinin çiğneme fonksiyonunu ve estetiğini negatif yönde etkilerken, yaşam kalitesinde de önemli ölçüde bozulmaya neden olmaktadır. Ağızda ve dişin çevre dokularında oluşan bu iltihap, diyabet gibi çeşitli sistemik hastalıklarla da etkileşime girerek birbirlerini olumsuz yönde etkiler"

HER YIL MUAYENE ŞART

Herhangi bir diş sağlığı problemi olmasa bile yılda bir kere muayenenin gerekli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Tunç İlgenli, "Böylece istenmeyen bir durum yaşanmasının önüne geçmiş oluruz" dedi.