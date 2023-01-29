SF TRADE 2023 - 2025 stratejik yol haritasını çizdi

Gaziemir Ege Serbest Bölgesi'nde deri ve teknik tekstil ürünleri alanında hizmet sunan SF Trade, 2023-2025 yılları arası büyüme stratejilerini ve 2023 yılı uygulanacak verimlilik ve sürdürülebilirlik hedeflerini içeren yol haritasını çizdi. Hem şirket içindeki hem de müşterilere yönelik süreçleri doğru yönetmek adına önemli kararlar aldıklarını dile getiren SF Trade Genel Müdürü Aylin Gözay, "2025'e kadar olan planlarımızda büyüme hedefimizi devam ettirdik. Çalışan memnuniyetine de önem verdik. Yıllardır, beyaz ve mavi yakalı tüm çalışanların memnuniyetini üst düzeyde tutmaya çalışıyoruz" dedi.

"OYUN KURUCU OLACAĞIZ"

"GREAT Place to Work (Mükemmel İşyeri) çalışmalarına başladığımız 2022 yılında bu sertifikayı almaya hak kazandığımızın mutluluğunu tüm kadromuzla paylaşmıştık" diyen Gözay, "2023 yılında da puanımızı daha da yükselterek daha iyi bir iş yeri olmayı hedefliyoruz" diye konuştu. Dünyada ve ülkemizde yükselen enflasyon ve artan rekabet koşullarıyla baş edebilmek için bazı adımlar attıklarını da kaydeden Aylin Gözay, "Ülke olarak artan maliyetlerle rekabet gücümüzü devam ettirebilmek adına değer yaratabilmemiz önemli. Daha katma değerli ürünlere yönelerek, müşteri beklentilerini analiz ederek, üretici olarak oyun kurucu pozisyonuna geçmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

ÖRNEK UYGULAMALAR

ÇALIŞANLARIN yetkinliklerinin daha üst noktalara gelebilmeleri için örnek uygulamalara imza attıklarına dikkat çeken Gözay, "İyi ve tercih edilen bir şirket olmanın yanı sıra; sektörde, bölgede, ülkemizde ve dünyada daha iyi olabilmek ve sürdürülebilir bir büyüme için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.