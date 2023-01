Sirius Florida ile kent merkezinde doğal yaşam keyfi

SİRİUS Florida projesinin temellerini Şubat sonunda atmaya hazırlanan Sirius Yapı A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Barış Öncü, proje hakkında bilgi verdi. Öncü, "Projemizde 5 blokta 1+1, 2+1, 3+1 tiplerinde, toplam 176 daire olacak. 2+1 ve 3+1 bahçeli dublex ve çatı penthouse gibi seçeneklerimiz de bulunacak. Anahtarları Haziran 2025'te sahiplerine teslim edeceğiz" dedi.

"STANDARTLARI YÜKSELLTTİK"

HÜKÜMETİN açıkladığı Yeni Evim kampanyasıyla birlikte İzmir'den yoğun talep aldıklarını belirten Öncü, "Üst düzey yönetici, beyaz yakalı ve mühendisler gibi elit bir yatırımcı grubu projeye ilgi gösteriyor. Dairelerde standartları yükselttik. Her dairede yerden ısıtma, ankastre, asma tavan gibi donanımları artık standart olarak sunuyoruz. Her evin 1 kapalı otoparkı olacak. Proje içinde toplam bin metrekarelik açık havuz ve dinlenme alanı yer alacak" ifadelerini kullandı. Kapalı sosyal tesis alanı içinde de kış aylarında kullanılmaya uygun ısıtma sistemli kapalı havuz, sauna, fitness center, sinema, parti evi ve çocuk etkinlik alanı gibi farklı sosyal alanların yer alacağını açıklayan Öncü, "Sosyal tesislerin önünde, 6 kademeli 100 metre uzunluğunda bir süs havuzu da bulunacak. Her evin önü açık ve ferah bir manzaraya sahip olacak. Yürüyüş yolları, basketbol sahası ve zengin peyzaj alanlarıyla bütüncül bir konsepti yaşama geçirmeye hazırlanıyoruz. Ayrıntılı bilgi almak isteyenler www.siriusflorida.com adresini ziyaret edebilir" diye konuştu.

ARAÇ ŞARJ İSTASYONLARI VAR

ÇEVREYE ve doğaya saygılı bir firma olarak yeşil enerji kullanımını desteklediklerini kaydeden Öncü, şu bilgileri verdi: "Günümüzde kullanımı giderek yaygınlaşan elektrikli araçlar için de otoparkın her katında bir şarj istasyonu bulunacak. Ayrıca her bloğun önünde bir araç istasyonu daha konumlanacak. Sirius Florida sakinleri telefonlarına indirecekleri akıllı bir uygulama üzerinden kendi araçlarını şarj ederek ödemesini de gerçekleştirebilecekler. Yakakent Mahallesi konumu itibarıyla önemli avantajlar sunuyor. Bu bölgede kısa süre önce tamamladığımız Sirius Loft projemiz de dahil olmak üzere toplamda 680 daire yaptık. Bölge, alışveriş merkezleri, sanayi alanları, okullar, hastaneler, üniversiteler ve çevre yoluna olan yakınlığıyla da tercih ediliyor. Üstelik pandemi ve deprem sonrası insanların istediği müstakil yaşam hissini veren sağlam zeminli bir arazi üzerine kurulmasıyla da talep görüyor"



ENFLASYONA KARŞI STOK ÖNLEMİ

Enflasyona karşı önlem olarak inşaat malzemelerini stokladıklarını dile getiren Barış Öncü, "İnşaat sektöründe demir, çimento gibi malzemelerin, dolar ve yakıt fiyatlarının uzun zamandır aynı seyretmesine rağmen aşırı zamlanması sektör adına sıkıntılara neden oluyor. Bu konuda firma olarak önlem aldık. Şu anda projenin tamamlanması için gerekli olan malzemelerin yüzde 70'ini bağladık. Kısa süre içinde bu rakamı yüzde 90'a çıkartmak istiyoruz. Böylece artan ürün fiyatlarından etkilenmemiş olacağız. Bu avantajı da müşterilerimiz lehine kullanacağız. Sektör olarak inşaat girdi maliyetlerinin hükümet tarafından denetlenmesini ve yaşanan bu mağduriyetlerin ortadan kaldırılmasını istiyoruz" ifadesini kullandı.