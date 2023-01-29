TanUrla, yeşil enerji sistemiyle doğayla iç içe

TANYER Yapı'nın İzmir Urla Bademler'de yaşama geçirdiği TanUrla, sürdürülebilir yeşil enerji konseptiyle doğaya saygılı ve çevresiyle bütünleşen bir yaşam imkanı sunacak. Tanyer Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Münir Tanyer, çağdaş, çevreci, doğa ve insan odaklı bir konut projesini yaşama geçireceklerini belirterek, proje içerisinde güneş enerjisinden yararlanılacak bir sistem kurulacağını belirtti.

YARIMADAYA AÇILAN KAPI

TANURLA'NIN sunduğu imkanlarla bölgeye değer katacağını da vurgulayan Tanyer, " Doğayı korumak adına atık bırakmayan, sürdürülebilir güneş enerjisi sistemlerini projemize entegre edeceğiz. Ayrıca, elektrikli araçlar için AC ve DC hızlı şarj istasyonları da bulunacak" diye konuştu. Projenin konumu ve donatılarıyla hem yurt içi hem de yurt dışından yatırımcıların ilgisini gördüğüne dikkat çeken Tanyer, "Yaşam devam ettikçe insanların konut ihtiyacı da sürecek. İnsanların konforu için doğayla iç içe yaşam konseptiyle hareket ediyoruz. Mimar Nevzat Sayın'ın projenin başında belirlediği prensiplerden ve tasarımlardan taviz vermiyoruz. Binaların iç tasarımlarında da aynı özeni gösteriyoruz. Tanıtım ofisimizde konuklarımızı ağırlıyoruz. Tan Urla, yarımadaya açılan bir kapı üzerinde ve bölge gelişime çok açık. Seferihisar, Sığacık Körfezi, Azmak Koyu, Çeşme ve Kuşadası aksına da çok yakınız. Proje 20 bin metrekarelik ticari alana sahip. Tan Urla'nın tüm bölgeye değer katacağı ve çekim merkezi olacağı kanaatindeyiz" dedi.

SOSYAL BİR KÖY MEYDANI

TANURLA'NIN bölge geneline de hitap edeceğini kaydeden Münir Tanyer, "Sosyal etkinlikler, toplantı ve gösterilerin yapılabilmesi için bir köy meydanı oluşturduk. Çeşitli ihtiyaçları karşılanması için sağlık merkezi, eczane, el sanatları, terzi, kreş ve petshop gibi dükkanlar da olacak. Yeşil alan ve hobi bahçelerine de özel önem verdik. Güzellik ve spor merkezi ön planda olacak. Proje bünyesinde otel ve konaklama imkanı da sunacağız" diye konuştu.