Evlat nöbetindeyken PKK’dan kurtardığı oğlunu evlendirdi

DİYARBAKIR'DA terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde evlat nöbetindeki ailelerden olan Ayşegül-Rauf Biçer çifti 2021'de kavuştukları oğulları Mustafa'yı evlendirdi. Önce askere gönderdikleri oğullarının şimdi de mürüvvetini gördüklerini söyleyen anne Ayşegül Biçer, "Evladımı PKK'dan ve siyasi ayağı HDP'den söke söke aldım. Allah'ın izniyle 3'er 5'er tüm çocuklar dağdan inecek. Bugünleri hepsine yaşatacağız. Dilerim Rabbimden diğer annelere de nasip olsun. Ben buna inanıyorum. Terörü aslında biz yendik. Tepe taklak ettik. Bugün benim çocuğum yanımdaysa terör örgütü bitmiştir. Allah'ın izniyle Diyarbakır anneleri ve babaları PKK'nın sonunu getirecek. Son noktayı onlar koyacak" dedi.

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