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Haberler Yaşam İlaç sıkıntısı 2-3 haftada azalacak

İlaç sıkıntısı 2-3 haftada azalacak

31.1.2023

İlaç sıkıntısı 2-3 haftada azalacak

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, son dönemde gündeme gelen ilaç sıkıntısına ilişkin konuştu. Mevsimsel hastalıkların ilaçlarında zaman zaman eksiklik yaşandığını söyleyen Bakan Koca, "Önümüzdeki haftalarda sorun azalacak" dedi.

ÜRETİMLERİ ARTIRILACAK
Bakan Koca, "Özellikle çocuk yaş grubu antibiyotikleri, soğuk algınlığı ilaçları, burun spreyi ve benzeri gibi ilaçlarda, mevsimsel olarak hastalık sayısındaki artışa bağlı olarak, dünyada da olduğu gibi bizde de zaman zaman eksikliği yaşandı" dedi. Fahrettin Koca çocuk şurupları başta olmak üzere tüketimi fazla olan ilaçların üretiminin artırılarak piyasa verileceğini, böylelikle 2-3 hafta içinde sorunun önemli ölçüde azalacağını söyledi.

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