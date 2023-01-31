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Haberler Yaşam Sıfır Atık hareketi 5 yılda tarih yazdı

Sıfır Atık hareketi 5 yılda tarih yazdı

31.1.2023

Sıfır Atık hareketi 5 yılda tarih yazdı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde 2017 yılında başlatılan Sıfır Atık Projesi, geride kalan 5 yıllık süreçte tarihi başarılar elde etti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında bugüne kadar 530 milyon kilovatsaat enerji tasarrufu sağlandı. 2017-2022 yıllarını kapsayan verilere göre son 5 yılda 87 milyon adet varil petrol ve 650 milyon hammadde tasarrufu kayıtlara geçti.

347 MİLYON AĞAÇ KURTULDU
Tüm dünyanın da takdirini kazanan ve çok sayıda ülkeye de örnek teşkil eden Sıfır Atık Hareketi sayesinde 347 milyon adet ağaç kurtarılırken, 3.9 milyon ton sera gazının salınımı da engellendi. Bu süreçte sağlanan su tasarrufu 572 milyon metreküp, depolama alanı tasarrufu ise 69 milyon metreküpe ulaştı.

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