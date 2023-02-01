Erdoğan sevgisiyle engelleri yendiler

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta sonu Denizli'de yağmurlu havada gerçekleşen toplu açılış törenine tüm engelleri hiçe sayarak katıldığı görüntüleri sosyal medyada gündem olan Mehmet Duru ve engelli eşi Huriye Duru, AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör tarafından ziyaret edildi.

'VAZGEÇMEMEK BÖYLE BİR ŞEY'

YAŞLI çifte Başkan Erdoğan'ın selamını getiren Güngör, "Görmeyen gözlere, duymayan kulaklara sizler o mitingde, o fotoğraf ile çok güzel cevap verdiniz. Cumhurbaşkanımız sizin fotoğrafınızı görmüş, sizlere çok selam söyledi" dedi.

"Bizler her zaman sizin yanınızdayız" diyen Güngör, "Devletimiz çok güçlü. O fotoğraf bizleri çok duygulandırdı. Vazgeçmemek, sevgi böyle bir şey; bahane üretmeden o yağmur altında orada olmanız büyük bir gurur. Tekerlekli sandalye bizlere de büyük ders. Gücünüzden fazlasını yaptınız. Gelen kişi sevilen bir kişi olduğu için, onun o gelişinden kaynaklı sevgiyi teyit etmek için 'Hava yağmurlu da çamurlu da olsa geleceğiz' dediniz. Bahane üretsen çok şey üretirdin, onun sevgisi sizi oraya getirmiş" diyerek, yaşlı çifte teşekkür etti.

TEK İSTEKLERİ BAŞKAN ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMEK

İl Başkanı Güngör'e ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Duru çifti ise, tek isteklerinin Başkan Erdoğan ile görüşmek olduğunu belirtti. Miting alanında Başkan Erdoğan'a sesini duyurmaya çalıştığını ifade eden Mehmet Duru, "Devletimiz, eşimin ameliyatı sırasında bize çok yardımcı oldu. Oraya gidince 'Cumhurbaşkanım ben geldim. Ben sizden memnunum, siz gene kazanacaksınız' dedim. Belediye Başkanımız Osman Zolan'ın her zaman yanına gelip gidiyorum. Devletimiz, belediyemiz fakir fukaraya hep yardım ediyor. AK Parti'nin Burdur'da ilk kayıt ettiği delegelerden birisiyim" diye konuştu. Güngör, Duru çiftine en kısa zamanda kendilerini Başkan Erdoğan ile telefonla görüştürme sözü verdi.

SEBAHATTİN ALP