Terörden temizlenen dağlarda Mehmetçik kar topu oynuyor

GEÇMİŞ yıllarda örgüt paçavralarından geçilmeyen dağlarda, şimdi Türk bayrağı dalgalanıyor. Türkiye'nin dört bir yanında vatan mücadelesi veren Mehmetçik, hem yurt içi hem de sınır ötesinde PKK'ya ağır darbeler indirirken, yaşam alanlarını da birer birer imha ediyor. Hava sıcaklığının eksi 30'a düşmesi bile komandoları vatan sevdasından döndürmüyor. Başarılı iç güvenlik operasyonları ile temizlenen bölgeler artık turizm merkezi haline dönüşüyor. Şu sıralar büyük bir kış tatbikatına katılan Mehmetçik, eğitim sonrasındaki boş zamanlarını eğlenerek geçiriyor. Sosyal medyaya düşen bir görüntü de bunun en büyük kanıtı oldu. Beyazlar içerisindeki kahramanların kar topu oynadıkları anlar, vatandaşların yüreğini ısıttı.

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