AK Parti İzmir, 30 ilçede eş zamanlı sahada! Cumhur İttifakı İzmir’de de en başarılı sonucu alacak

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, '30 İlçe Eş Zamanlı Ziyaret' programı çerçevesinde, önce ittifak ortağı MHP İl Başkanı Veysel Şahin'i ziyaret etti. İl ve ilçelerin ana kademe, gençlik ve kadın kolları gün boyu esnaf, sivil toplum kuruluşu, muhtar, vatandaş, üye ziyaretleri gerçekleştirirken, Sürekli de Karşıyaka'da Çorum Dernekleri Federasyonu, Karşıyaka Lisesi Eğitim Vakfı, Cem Vakfı ve Muharip Gaziler Derneği yöneticileri ile bir araya geldi. Yaptığı ziyaretleri ve gündemi değerlendiren AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "Seçim tarihinin açıklanmasıyla birlikte muhalefetin telaşı arttı. 6'lı masa, zaten sallanıyordu. Şimdi söylemleriyle çelişkiler yumağına, aday açıklamaları ise muammaya dönüştü. Birbirlerinden haberi olmayan siyasi liderler, bu ülkeyi nasıl yönetecek? Cumhur İttifakı; AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi ile yoluna güçlü bir şekilde devam ediyor. Cumhur İttifakı; birlik beraberliğin, milli iradenin, icranın tek adresidir. Bu ittifakta, pazarlıkların, kişisel hırsların yeri yoktur. İzmir'de de Cumhur İttifakı olarak en başarılı sonucu alacağımıza inanıyorum" diye konuştu.





"BİZ TÜRKİYE YÜZYILINA YELKEN AÇTIK"

6'lı masanın "Dağ fare doğurdu" sözünü hatırlattığını belirten Sürekli, şunları söyledi: "Büyük söylemlerle yola çıktılar, aylardır aynı yere yumruk vuramadılar. Suni gündemlerle millette karşılıkları giderek azaldı. Açıkladıkları mutabakat metninden Cumhurbaşkanımızın adaylığını sorgulamalarına kadar, 'Yeter söz milletindir' sloganını kullanmalarına kadar her hamleleri, bir acizlik yansıması. Milletimiz, bu masadan hiçbir tutarlı iş çıkmayacağını gördü. Cumhur İttifakı gücünü milli iradeden alır. AK Parti, bu ülkenin bekası için ortaklarıyla yol yürür. En güçlü ortağının '13 Şubat'ta adayımızı açıklayacağız' dediği yerde, diğeri 'Böyle bir şey yok' diyorsa, orada birlikte hareket etme becerisi yoktur. Birlikte hareket edemeyenlerin de ne söylemine ne eylemine güvenebilirsiniz. Orada tablo buyken, biz Türkiye yüzyılına yelken açtık. Milletimizi küresel krize ezdirmeyecek tedbirler aldık. Hiçbirinin dünyada olup bitenlere dair bir fikir beyanı yok; yaşanan sürece ilişkin bir vaadi, çözüm önerisi yok. Varsa yoksa Cumhurbaşkanımız, varsa yoksa algı operasyonu."





"TEK ADRES AK PARTİ'DİR, CUMHUR İTTİFAKI'DIR"

MHP İl Başkanı Veysel Şahin'le sık sık bir araya geldiklerini ifade eden Başkan Sürekli, "Kendileriyle istişarelerde bulunuyoruz. Saha çalışmalarımızda birlikte oluyoruz. Halkın da Cumhur İttifakı'na olan güvenini görüyoruz. Siyaset, tutarlılık gerektirir. Sözünün arkasında durmayı gerektirir. AK Parti, bunu 21 yıldır yapıyor. Gelinen noktada geleceği örecek, millete hizmet etmeye devam edecek tek adres AK Parti'dir, Cumhur İttifakı'dır" dedi.





"SAHADA TEŞEKKÜR ALIYORSAK DOĞRU YERDEYİZ"

Gönül Seferberliği çerçevesinde 'Karınca Modeli' ve 30 ilçede yürüttükleri eş zamanlı ziyaretleri 4 yıldır yürüttüklerini söyleyen AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, şöyle konuştu: "Son eş zamanlı ziyaretimizde Muharip Gaziler Derneğimizi ziyaret ettim. Cumhurbaşkanımızın Yardımcısı Fuat Oktay'ın girişimleri ile şeref aylığı meclise geliyor. 12 yıldır hayal ettikleri yeni binalarına kavuşmuşlar. Gazi ve yakınlarının mutluluğunu gördük. Gençlik merkezlerimize gittiğimizde çocuklarımızın, tarlaya gittiğimizde çiftçimizin, esnafımızın umutlarının yine bizden yana olmasından mutlu oluyoruz. Teşekkürler alıyoruz. Demek ki doğru yerdeyiz. Dokunduğumuz her yerde bunu görüyoruz. Kim ne derse desin; biz kendimizi ve yaptığımızı biliriz. Haftanın her günü sahadayız. Samimiyetimizi ve yaptığımız işleri, yatırımları İzmir de görüyor. Seçimden seçime sahaya inenlerin, suyu bulandıran söylemlerine de prim vermedik, vermeyiz. 14 Mayıs sandığında, yine milli iradenin, büyüyen ve yüzyılını planlayan Türkiye'nin hedeflerinde birleşenlerin dediği olacak."