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Haberler Yaşam Çalışanın bilgisayarını izinsiz inceleyen patrona kötü haber

Çalışanın bilgisayarını izinsiz inceleyen patrona kötü haber

Kendisinin rızası alınmadan bilgisayarı patronu tarafından incelendikten sonra kovulan işçinin imdadına mahkeme yetişti. Mahkeme işçinin kullandığı bilgisayarının inceleneceği konusunda bilgilendirilmemesi ve rızası dışında incelenmesi neticesinde hukuka aykırı yolla elde edilen bilgilerin haklı fesih gerekçesi yapılamayacağına hükmetti.

İHA

04.02.2023, 10:00

Çalışanın bilgisayarını izinsiz inceleyen patrona kötü haber

Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte iş uyuşmazlıklarında elektronik izleme konusu önem kazandı. İşçinin elektronik ortamda izlenmesi, e-mail adresleri, bilgisayarlar, kamera ve ses kayıtları ve araç takip sistemleri ile gerçekleştirilebiliyor. İşveren yönetim hakkına dayanarak, işçisine iş için verdiği kurumsal e-maili ve bilgisayarı elektronik ortamda izleyebilmesinde yasal olarak bir engel bulunmuyor. Ancak bu inceleme için bilgisayarı kullanan işçinin işverence bilgilendirilmesi gerekiyor.

Bursa'da çalıştığı işyerinde, bilgisayarı rızası dışında incelenen işçi, yazışmaları sebebiyle tazminatsız kovuldu. Mahkemenin yolunu tutan işçi, işlemin yasal olmadığını öne sürdü. İş Mahkemesi, davacının haklı sebeple kovulduğuna hükmetti. Davacı işçi kararı istinafa götürdü. Bursa Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 3. Hukuk dariesi emsal nitelikte bir karara imza attı. İşçinin, kullandığı bilgisayarının inceleneceği konusunda bilgilendirilmemesi ve rızası dışında incelenmesi neticesinde hukuka aykırı yolla elde edilen bilgilerin haklı fesih gerekçesi yapılamayacağına hükmetti. BAM, İş Mahkemesi kararını bozdu.

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