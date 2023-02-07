Bodrumlu öğretmen ve ailesi enkaz altında kaldı

KAHRAMANMARAŞ'TAKİ depremin ardından Bodrumlu öğretmen Şen Bican ve ailesi enkaz altında kaldı. İki çocuğu olan aileden acı haber geldi. Şen Bican, Metin Bican ve bir çocuklarının hayatını kaybettiği, diğer çocuklarının ise enkaz altında olduğu öğrenildi.

ÇOCUKLARDAN BİRİ ENKAZ ALTINDA

EDİNİLEN bilgiye göre, Bodrumlu olan beden eğitimi öğretmeni olan Şen Bican ve öğretmen eşi Metin Bican ile bir çocuğunun yaşamını yitirdiği belirtilirken bir çocuklarının da enkaz altında olduğu ve haber alınamadığı belirtildi. İYİ Parti Bodrum İlçe Başkanı Nevzat Kanber, "Halamın kızı Şen, eşi Metin ve bir çocuğunun hayatını kaybettiğini öğrendik. Emir ve Efe isminde iki çocukları vardı. Çocuklardan biri yaşamını yitirmiş. Diğeri enkaz altındaymış. Onun sağ çıkarılabilmesi için dua ediyoruz" dedi.

ADEM ÜLKER