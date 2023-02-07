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Haberler Yaşam Milletvekili Yakup Taş enkaz altında kaldı

Milletvekili Yakup Taş enkaz altında kaldı

7.2.2023

Milletvekili Yakup Taş enkaz altında kaldı

AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş'ın, depremde enkaz altında kaldığı bildirildi. Taş'ın danışmanı Çetin Sayıcı, AK Parti'li Taş'ın Adıyaman merkezde, 9 katlı aile apartmanında depreme yakalandığını, binanın tamamen yıkıldığını söyledi. Kendisiyle en son cuma günü görüştüğünü belirten Sayıcı, milletvekilinden bir daha haber alamadığını, programına göre Taş'ın, bugün Ankara'ya dönmesi gerektiğini anlattı. Vekilin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise "Vekilimiz Yakup Taş, ailesi, birçok hemşehrimiz gibi deprem nedeniyle enkaz altındadır. Dualarınıza, vekilimiz ve ailesini de katar mısınız?" ifadelerine yer verildi.

BELEDİYE VE CAMİLER YIKILDI
Kahramanmaraş merkezli 7.7 şiddetindeki depremde Adıyaman Belediye binası ve tarihi Ulucami gibi birçok cami tamamen yıkıldı. Birçok evin de yıkıldığı kentte çok sayıda enkaz bulunduğu belirtildi.

ÖĞRETMEN MİNARENİN ALTINDA KALDI
ŞANLIURFA'NIN Hilvan ilçesindeki Hacı Abuzer Camisinin minaresi yıkıldı. Cami minaresinin parçaları üzerine düşen öğretmen yaşamını yitirdi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Raziye Tanlap'ın Gölcük İmam Hatip Lisesinde Arapça öğretmeni olduğu öğrenildi.

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